Arbeiterwohlfahrt packt 170 Umzugskartons in Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ - Da kam einiges zusammen: Insgesamt 170 Umzugskartons wurden von Mitgliedern des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Klostermansfeld in ihrer bisherigen Begegnungsstätte in der ehemaligen Grundschule gepackt, in der sie 22 Jahre lang ein und aus gingen.