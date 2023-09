Wer hätte das am 25. August 1978 gedacht, als die Familie Schettig zu DDR-Zeiten den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, dass man auch nach 45 Jahren noch mit Herz und Hand für die Kunden da ist? Nach der Firmengründung folgten herausfordernde, aber auch erfolgreiche Zeiten, so wie etwa der Wechsel in die freie Marktwirtschaft mit allen schönen und anstrengenden Seiten. Selbst heute, wo die Automobilwirtschaft eine kolossale Wandlung durchmacht, ist noch immer zuverlässige und exklusive Handarbeit gefragt, an der wohl Maschinen und eine künstliche Intelligenz kläglich scheitern würden.

Selbst in Zeiten von Hightech und Globalisierung zeigt sich, dass Handwerk durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Bewiesen wird das jeden Tag aufs Neue durch viele zufriedene Kunden.

So erlebt das auch Jörg Schettig, Inhaber des Kfz-Wasch- und Pflegedienst Schettig im Mansfelder Grund in Ahlsdorf. Ihm und seinem Team liegt die Pflege von Fahrzeugen am Herzen. Im Jubiläumsjahr erinnert er sich an das Jahr 1978, als seine Eltern Ruth und Horst Schettig den Familienbetrieb gründeten. „Das waren natürlich ganz andere Verhältnisse zu DDR-Zeiten, aber umso mehr waren handwerkliches Geschick und Organisationstalent gefragt.“

Auch wenn das Unternehmen inzwischen ein moderner Kfz-Aufbereitungsbetrieb ist, setzt man hier noch immer auf bewährte Handarbeit. Tochter Katharina Herzlieb, die in der dritten Generation der Passion zu den Karossen aller Marken nachgeht, kennt alle Ecken und Kanten, wenn es um die perfekte Pflege geht: „Es gibt einfach Sachen, die kann eine Maschine nicht so genau und detailliert ausführen.“

Dabei bietet das Unternehmen einen Komplettservice von der Innenaufbereitung (auch Polster), Unterboden- und Motorwäsche, Waschen und Polieren sowie Unterbodenschutz an. Inzwischen ist die Firma Schettig für ihre professionellen Reinigungsarbeiten bei privaten und gewerblichen Kunden weit über Ahlsdorf hinaus bekannt.



Kontaktdaten:

Jörg Schettig

Hüttenhof 5,

06313 Ahlsdorf



Telefon: 034772/27697

[email protected]

Facebook