  4. Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus’ in Eisleben: Andacht findet diesmal nicht auf dem Jüdischen Friedhof in Eisleben statt

Das Gedenken an die NS-Opfer zum Internationalen Holocaust-Tag hat in Eisleben eine lange Tradition. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung.

Von Jörg Müller 21.01.2026, 10:00
Seit vielen Jahren wird um den 27. Januar herum auf dem Neuen Jüdischen Friedhof an die NS-Opfer erinnert.
Seit vielen Jahren wird um den 27. Januar herum auf dem Neuen Jüdischen Friedhof an die NS-Opfer erinnert. (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren eine Tradition in der Lutherstadt Eisleben: Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar laden der Synagogenverein, die Kirchengemeinden und die Stadt auf den Neuen Jüdischen Friedhof in der Magdeburger Straße ein, um an die Opfer des Nationalsozialismus’ zu erinnern.