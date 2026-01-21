Das Gedenken an die NS-Opfer zum Internationalen Holocaust-Tag hat in Eisleben eine lange Tradition. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung.

Andacht findet diesmal nicht auf dem Jüdischen Friedhof in Eisleben statt

Seit vielen Jahren wird um den 27. Januar herum auf dem Neuen Jüdischen Friedhof an die NS-Opfer erinnert.

Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren eine Tradition in der Lutherstadt Eisleben: Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar laden der Synagogenverein, die Kirchengemeinden und die Stadt auf den Neuen Jüdischen Friedhof in der Magdeburger Straße ein, um an die Opfer des Nationalsozialismus’ zu erinnern.