Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus’ in Eisleben Andacht findet diesmal nicht auf dem Jüdischen Friedhof in Eisleben statt
Das Gedenken an die NS-Opfer zum Internationalen Holocaust-Tag hat in Eisleben eine lange Tradition. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung.
21.01.2026, 10:00
Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren eine Tradition in der Lutherstadt Eisleben: Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar laden der Synagogenverein, die Kirchengemeinden und die Stadt auf den Neuen Jüdischen Friedhof in der Magdeburger Straße ein, um an die Opfer des Nationalsozialismus’ zu erinnern.