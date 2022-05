Amsdorfs Torhüter schwebt momentan auf „Wolke sieben“

Romonta Amsdorf tritt am Freitag beim abgeschlagenen Tabellen-Schlusslicht in Piesteritz an. Warum Keeper Tretropp derzeit glücklich ist.

Amsdorf/MZ - Am Freitagabend spielt die Elf von Romonta Amsdorf in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt ab 19 Uhr bei Grün-Weiß Piesteritz. So weit, so gut. Im Tor der Gastmannschaft steht dann, so nichts Außergewöhnliches dazwischenkommt, wie zuletzt immer David Tretropp.