Der Pflegedienst Vitamit versorgt Bewohner der Einrichtungen der Lebenshilfe Mansfelder Land, aber auch andere Patienten in Eisleben und Umgebung.

Vielfalt in der Pflege

Eisleben/MZ. - Vielfalt – das ist ein wichtiges Stichwort für die Lebenshilfe Mansfelder Land. Denn in den Einrichtungen des Vereins und seiner gemeinnützigen Tochtergesellschaften leben und arbeiten Menschen, die sehr verschieden sind. Mehr als 500 Frauen und Männer, die in unterschiedlichem Maße geistig, körperlich oder mehrfach beeinträchtigt sind, werden in den Wohnheimen, Werkstätten und speziellen Gruppen betreut, begleitet und gefördert.