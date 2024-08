Wie die Sicherungsarbeiten an der Millionenbrücke zwischen Eisleben und Wimmelburg bislang verlaufen sind. Die Landesstraße soll am Dienstag wieder halbseitig geöffnet werden.

Eisleben/Wimmelburg/MZ. - Die Landesstraße 151 zwischen Eisleben und Wimmelburg soll am Dienstag, 20. August, wieder halbseitig für den Autoverkehr geöffnet werden. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz am Montag mitteilte, werde an der Baustelle eine Ampelregelung eingerichtet. Der Rad- und Gehweg an der Brücke bleibe voraussichtlich noch bis Mittwoch gesperrt und solle anschließend provisorisch an der Baustelle vorbeigeführt werden. Der Landkreis bezog sich dabei auf eine Information durch das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung Sachsen-Anhalt.