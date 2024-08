Die gesperrte Landesstraße 151 zwischen Eisleben und Wimmelburg soll nach Möglichkeit in der nächsten Woche wieder halbseitig befahrbar sein. Welche Arbeiten an der Millionenbrücke geplant sind.

Eisleben/Wimmelburg/MZ. - Gute Nachricht für die Autofahrer in Eisleben und Umgebung: In der kommenden Woche wird sich die angespannte Verkehrssituation rund um die Lutherstadt zumindest wieder etwas entspannen. Denn die derzeit gesperrte Landesstraße 151 zwischen Eisleben und Wimmelburg soll ab Dienstag, 20. August, wieder halbseitig befahrbar sein. Bis dahin sollen die Schäden an der Millionenbrücke so weit behoben werden, dass keine Gefahr für Autofahrer oder Fußgänger mehr besteht.