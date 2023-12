Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenheim/MZ. - Den Bahnbeamten, die am 1. Dezember 1883 an der Strecke zwischen Eisleben und Röblingen am See Dienst taten, dürften die Haare zu Berge gestanden haben, als sie erfuhren, dass sich von einem Güterzug, der vor dem Blankenheimer Tunnel auseinander gekoppelt war, eine unbestimmte Anzahl Waggons selbstständig gemacht hatte und nun auf dem abschüssigen Gleis unaufhaltsam und ohne jede Kontrolle gen Wolferode, Eisleben, Erdeborn und Röblingen rollte. Da blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als für freie Bahn zu sorgen und den nächsten Zug schnellstmöglich irgendwie umzuleiten.