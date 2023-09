Auf sein Verhalten im Supermarkt angesprochen, reagierte ein 21-Jähriger aggressiv und randalierte in einem Supermarkt in Eisleben.

Symbolfoto - Ein 21-Jähriger randaliert in einem Supermarkt in Eisleben.

Eisleben/MZ - Drei Jugendliche haben am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Magdeburger Straße in Eisleben Waren zunächst eingesteckt und anschließend an verschiedenen Stellen im Markt abgelegt. Darauf angesprochen, reagierte ein 21-Jähriger aggresiv, zerschlug mehrere Alkoholflaschen und schlug bei Verlassen des Marktes gegen eine Schutzscheibe, wobei eine Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Der Randalierer wurde laut Polizei bereits ermittelt.