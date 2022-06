Schornstein wird gesprengt Abriss des Bergbaukrankenhauses in Eisleben beginnt - Anwohner müssen Häuser verlassen

Während der Schornsteinsprengung am 25. Juni müssen die Anwohner in Eisleben aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Die Stadt hat dazu eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen, in der drei Sperrbereiche festgelegt worden sind.