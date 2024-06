Ein Mann, welcher ohne Führerschein mit einem Pkw in Klostermansfeld unterwegs war, flüchtete zunächst vor der Polizei.

47-Jähriger stürzt beim Fluchtversucht vor der Polizei in Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ. - Eine Fahrzeugkontrolle in Klostermansfeld hat am Dienstagabend zu einer Verfolgung und einer Festnahme geführt. Polizeibeamten war ein entgegenkommendes Auto aufgefallen, welches sie in der Siebigeröder Straße abgestellt fanden. Vom Fahrer fehlte jedoch zunächst jede Spur.

„Durch detaillierte Zeugenhinweise erfuhren die Polizisten, dass sich der Fahrer unweit – in einem angrenzenden Park – aufhielt“, teilt Alexander Junghans aus der Polizeiinspektion Halle mit. Bei einer weiträumigen Suche konnte der 47-Jährige gefunden werden, welcher beim anschließenden Fluchtversuch stürzte und so gestellt werden konnte.

Beim Tatverdächtigen, der keinen gültigen Führerschein besaß, stellten die Beamten Fahrzeugschlüssel sicher. Diese wurden der Besitzerin, die von der Nutzung ihres Wagens durch den Mann nichts wusste, wieder übergeben, heißt es weiter.