39-Jähriger schlägt in Eisleben mit voller Wucht gegen Haustür

Eisleben/MZ - Ein Streit zwischen einem 39-jährigen Mann und einer 36-Jährigen in der Eisleber Nußbreite ist am Dienstagnachmittag eskaliert. Dabei verletzte sich der Mann, als er voller Wut gegen die Hauseingangstür schlug. Zufällig in der Nähe patrouillierende Polizisten konnten den Streit schlichten. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig, so die Polizei.