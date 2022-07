26 Prozent der Ausländer im Landkreis suchen einen Job

Welche Gründe es dafür gibt und welche Erfahrungen Aryzta in Eisleben mit der Integration gemacht hat.

Sangerhausen/MZ - Die Zahl ließ aufhorchen. Laut dem Deutschlandatlas betrug die Arbeitslosenquote unter Ausländern in Mansfeld-Südharz im Jahr 2020 insgesamt 33,3 Prozent. Nur in Schwerin und Gelsenkirchen war sie höher. Mittlerweile ist die Quote laut Arbeitsagentur allerdings gesunken, beträgt „nur“ noch 26,4 Prozent. Damit ist immer noch mehr als jeder vierte Ausländer im Kreis ohne Job.