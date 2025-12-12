197 Päckchen sind bereits beim Wanslebener Bürgerservice eingetroffen. Sie sollen vor Weihnachten an Senioren in einer Pflegeeinrichtung im Seegebiet Mansfelder Land verschenkt werden. Was hinter der Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ steckt und wie man noch mitmachen kann.

197 Päckchen schon fertig - So kann man Senioren im Seegebiet eine Weihnachtsfreude machen

Die ersten Weihnachtspäckchen sind im Seniorentreff in Röblingen eingetroffen.

Wansleben/MZ. - 197 Päckchen sind bisher für die Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ beim Wanslebener Bürgerservice eingetroffen. Daniel Seese freut sich bereits riesig darauf, die Geschenke im Namen der vielen, vielen Spender am Freitagvormittag bei der Awo in Wansleben an Seniorinnen und Senioren zu überreichen.