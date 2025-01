Die Osterburger Carnevalsgesellschaft ist um eine Attraktion reicher: acht Herren in Fummel. In der 50. Saison lassen die Karnevalisten aus Kreis Stendal nach fünf Jahren Pause die Puppen tanzen.

Die Osterburger Carnevalsgesellschaft hat wieder ein Männerballett. In der 50. Saison geht die Post ab.

Osterburg. - Es ist längst kein Geheimnis mehr. Das Männerballett der OCG ist zurück. In der 50. Saison wollen die Karnevalisten in Osterburg eine Sause feiern, wie es die Stadt lange nicht erlebt hat. Das Motto ist ja auch: „Wir wollen feiern. Wir wollen lachen. Zum 50. lassen wir es krachen.“ Mandy Moritz und Vanessa Hille haben eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die zwei wollen mit den Männern nach fünf Jahren Pause eine flotte Sohle aufs Parkett legen und laden seit Monaten montags in die Volkssolidarität zur Probe ein.

Jüngster in der Herrenrunde ist der 22-jährige Luca Nuss. „Mein Neffe“, ergänzt Stefan „Zicke“ Zimzik. Lucas Eltern Nicole und Michael Nuss traten 2011 als Prinzenpaar in die Fußstapfen von Lucas Großeltern, Angela und Werner Zimzik. Der Name Zimzik verpflichtet. Die Karnevalfans hatten schon 20 Jahre zuvor das Vergnügen, Prinzenpaar zu werden. „Mein Opa Werner hat damals beim Männerballett mitgetanzt und Nicole bei den Biesemäuschen“, plaudert Stefan Zimzik aus dem Nähkästchen. „Ich selbst kam 2005 als Stadtwache zur OCG.“

Der Älteste ist 59

Sein Kumpel Stefan „Berti“ Bertleff stieß ein Jahr später dazu. „Das ist 20 Jahre her. Oder besser gesagt: 20 Kilo“, setzt Stefan Zimzik noch eins obendrauf. Als Mitglied des Männerballetts müsse „Mann“ schließlich was auf die Waage bringen. Ganz früher, „vor unserer Zeit“, sei Gründungsmitglied Günther Lüttschwager mit von der Partie gewesen, ebenso Heinz Gieschler, „aber das wissen wohl nur noch die alten Osterburger“, schiebt Zimzik nach. Achim Skorz, Achim Schliecker, Dietmar Handzelek, René Strach, Ralf Gauter – sie alle standen einst im Rampenlicht, wenn es hieß: „Spot an!“ beziehungsweise „Fummel an“. Ingo Fabisch ist mit seinen 59 Lenzen jetzt der älteste Tänzer, neben Ulli Kleinloff (58). Und einem Männerballett entsprechend gut bepackt. Die beiden nehmen es mit Humor. „Ich mache mit, weil ich nicht tanzen kann“, verrät Fabisch lachend. „Obwohl“ müsste es wohl eher heißen. Doch genug der Selbstkritik. Es gilt, eine Tradition wiederzubeleben, auf die das Publikum schon lange gewartet hat.

Mit ihrer Charlie-Chaplin-Revue überraschte das Showballett der OCG. Foto: OCG

Und was bekamen die Zuschauer nicht schon alles geboten? Baywatch, Dirty Dancing, Moulin Rouge. Als Friederike Pefestorff und Ralph Gerhold in der 40. Saison Prinzenpaar waren, erlebte das Publikum sogar einen Streifzug durch die Hamburger Reeperbahn. Zuletzt wollten die Frauen mit den Männern tanzen – so wurde das Showballett aus der Taufe gehoben. Als Zombies rockten sie den Karneval. 2022/23überraschten die Tänzer der OCG mit einer Charlie-Chaplin-Revue.

Allerdings fiebern nicht nur die Zuschauer, sondern auch befreundete Vereine dem Männerballett der OCG entgegen. Das soll nun zur 50. Saison die Bühne stürmen. Mit welchem Tanz?

„Aber das darf doch noch nicht verraten werden“, sagt Kai Oesemann. Der Goldbecker mischte gemeinsam mit Daniel Köhler-Scholz in der 49. Saison erstmals mit – und zwar gleich bei drei Nummern. Beim Ouzo-Tanz, bei den Kangoos und Bass-Bombass, die Caroline Winkel leitet. Winkel hatte die beiden Freunde schließlich überredet, in die OCG einzusteigen.

Goldbecker Ehrenwort

Im letzten Jahr hatten die Goldbecker angekündigt, dass sie in der 50. Saison mit dem Männerballett auftreten würden. Jetzt lassen sie Taten folgen, obwohl es am Übergewicht mangelt, wie sie zugeben. Nicht nur sie stehen zu ihrem Wort. Auch Stefan Bertleff, Stefan Zimzik, Ingo Fabisch, Ulli Kleinloff und Ralf Ziegler werden gern zu Wiederholungstätern. „Zum Gala-Abend sind alle Prinzenpaare eingeladen“, bemerkt Ziegler. Ein bisschen Aufregung ist dem starken Geschlecht schon anzusehen. Aber sie sind top vorbereitet.

Mit dem Prinzenpaar Friederike Pefestorff und Ralph Gerhold ging es in bunten Kleidern ins Musical und auf die Reeperbahn nach Hamburg. Foto: OCG

Trainerin Mandy Moritz (2. von links) ist nicht nur Stefan Bertleffs Frau, sondern wirkt außerdem bei den Discospatzen mit, denen sie seit 2007 angehört. Für Nachwuchs ist mit Sohn und Tochter gesorgt. Stefan Zimzik hat sein Töchterchen auch schon im OCG-Kleid tanzen gesehen. Man darf gespannt sein. Der Anfang ist gemacht. Fortsetzung folgt. Ab 8. Februar heißt es: „Osterburg: Allemoal!“

Termine:

Sa, 8. Februar, 19.29 Uhr: Festsitzung in Lichterfelde.

Fr, 14. Februar, 19.29 Uhr: Gala-Abend in Osterburg.

Sa, 15. Februar, 14.29 Uhr: Kaffeekarneval in Osterburg.

So, 16. Februar, 13.29 Uhr: Kinderkarneval in Osterburg.

Sa, 22. Februar, 19.29 Uhr: Festsitzung in Osterburg.

Do, 27. Februar, 19.29 Uhr: Weiberfastnacht in Osterburg.

Sa, 1. März, 11.11 Uhr: Festumzug durch Osterburg.

Eintrittskarten gibt es im Ergo-Servicebüro, Naumannstraße 30, in Osterburg. Reservierungen sind unter Tel. 0173/5257889 sowie unter 0174/ 6223414 möglich.