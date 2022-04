Zwischenfall in Zerbst - Mann schlägt auf Opel ein und fährt bei Flucht Mülltonnen um

Der Fluchtwagen wurde in Tatortnähe gefunden. Ohne Fahrer.

Zerbst/MZ - Ein seltsamer Zwischenfall beschäftigt die Polizei in Zerbst.

Eine 52-jährige Anwohnerin der Philipp-Müller-Straße in Zerbst war in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Als die Frau aus ihrem Fenster sah, erkannte sie einen Mann, der mehrfach auf ihren Pkw Opel einschlug, der vor dem Wohnhaus geparkt war. Als die Frau den Mann daraufhin ansprach, verließ dieser fluchtartig die Örtlichkeit, stieg in ein anderes Auto und fuhr davon.

Weit kam der Mann allerdings nicht. Zuerst kollidierte er mit mehreren Mülltonnen. In der weiteren Folge kam der Flüchtende an der Neuen Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Opel konnte von der Polizei schließlich in der Zerbster Klappgasse festgestellt werden. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur.

Durch die Kollision war am Opel Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 4.000 Euro entstanden. Die Schläge auf den Opel der 52-Jährigen haben für Beschädigungen mit einem Schaden von etwa 1.300 Euro gesorgt.