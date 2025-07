„Altes. Neues. Wir“ Zwischen Museumskreuzung und Arbeitsamt: So wollen Studenten Dessaus Innenstadt umgestalten

Zwei angehende Architekten haben in ihrer Abschlussarbeit ein Sorgenkind in der Dessauer Innenstadt untersucht - und Ideen entwickelt, die überraschen. Warum das Wohnen dort Potenzial hat. Was Stadt und DWG dazu sagen.