Zwischen Mühlstedt und Thießen wurden 700 Meter Rohrleitung unterirdisch verlegt

Mühlstedt - Den Helm aufgesetzt und die Warnweste angezogen, so ist es Vorschrift, schließlich bewegt man sich auf einer Baustelle. Doch kaum hat man der Pflicht Genüge getan, kommt der Bauleiter und bittet: Kein Helm, keine Warnweste. Bitte? Ja, sagt er, das sei auch eine Vorschrift und deutet auf einen Hochspannungsmasten. Dort oben nisten Fischadler - und die könnten sich von gelben Helmen und orangefarbenen Westen irritiert fühlen.

Zwischen Mühlstedt und Thießen liegt das Naturschutzgebiet Buchholz, ein Naturschutzgebiet und Feuchtbiotop, durch das die Rossel fließt. Hier eine Gasleitung, genauer die Ferngasleitung 61 zu verlegen, ist für die Betreiberfirma Ontras keine Kleinigkeit. Statt querdurch einen Graben aufzureißen, lässt Ontras unter der Schutzzone auf 700 Meter Länge eine Horizontalbohrung anlegen, durch die die Leitung gezogen wird.

Das letzte Bohrgestänge wird von der 30 Tonnen schweren „Green Hornet“ - der „Grünen Hornisse“ - herausgezogen

Südlich vom Buchholz, an der Straße zwischen Mühlstedt und Thießen, haben sich ein halbes Dutzend Männer um ein wassergefülltes, mit Bauzäunen abgesperrtes Loch versammelt, die Handys auf Armlänge vor sich ausgestreckt, um den richtigen Augenblick abzupassen.

Das letzte Bohrgestänge wird von der 30 Tonnen schweren „Green Hornet“ - der „Grünen Hornisse“ - herausgezogen, einer leicht geneigt stehenden, knapp 16 Meter langen Bohranlage. Und genau um 11.23 Uhr taucht die Leitung aus dem Loch auf. Zwei Meter ragen aus dem Erdreich, zwei von mehr als 700.

Die Leitungen des Ferngasnetzes, allein 7.000 Kilometer in Ostdeutschland, sind vor allem unterirdisch verlegt

Durch ganz Deutschland fließen zumeist unsichtbare Energieströme. Die Leitungen des Ferngasnetzes, allein 7.000 Kilometer in Ostdeutschland, sind vor allem unterirdisch verlegt, markiert lediglich durch gelbe Schilder auf gelben Pfählen. Die Leitung mit der Nummer 61 misst 74 Kilometer und schafft eine Verbindung von Neugattersleben nach Trajuhn bei Wittenberg. Sie liegt schon seit Jahrzehnten und wird schrittweise erneuert.

Südlich vom Buchholz dominieren Krane die aktuelle Landschaft. (Foto: Thomas Steinberg)

Erdgas mag nach Auslaufmodell klingen, tatsächlich liefert es in Deutschland 25 Prozent der Primärenergie - Tendenz steigend, seit Kraftwerke von Kohle auf Gas umsteigen. Allerdings sind die neuen Leitungen so konstruiert, dass sie auch (grünen) Wasserstoff transportieren könnten. Und bereits jetzt wird auch Biogas durchs Fernleitungsnetz gepumpt.

. Bis in 16 Meter Tiefe tauchte der Bohrer ab, um sich dann ins Erdreich zu wühlen

Auch wenn Horizontalbohrungen seit Jahrzehnten angewendet werden, halten sie immer wieder besondere Herausforderungen parat. Schon im Januar hatten die Firmen PPS und Streicher begonnen, den 700 Meter langen Rohstrang auf einem Feld nördlich vom Buchholz vorzufertigen. Ende April baute Beermann die Bohrtechnik auf, eine kleinere Fabrikanlage mit eigener Energieerzeugung, Abscheideeinrichtungen fürs Spülmittel, Steuercontainer und der eigentlichen Bohrmaschine.

Anfang Mai konnte die Pilotbohrung starten. Mit Kreiselkompass, Neigungsmesser und GPS auf Linie gehalten, tauchte der Bohrkopf schräg ins Erdreich. Seine Neigung gegenüber dem Gestänge kann um bis zu 1,5 Grad verändert werden, so lassen sich Biegungen bohren. Bis in 16 Meter Tiefe tauchte der Bohrer ab, um sich dann auf der anderen Seite des Buchholzes an der exakt vorgegebenen Stelle aus dem Erdreich zu wühlen.

Die Horizontalbohrung verlangt Fingerspitzengefühl. (Foto: Thomas Steinberg)

Einer Woche Rund-um-die-Uhr-Schichten am Bohrloch

Nach einer Woche Rund-um-die-Uhr-Schichten war das Bohrloch auf die erforderlichen 70 Zentimeter Durchmesser aufgeweitet - und die neue Leitung konnte an das Gestänge angekoppelt werden.

Gegen 5 Uhr am Sonntag fing die „Grüne Hornisse“ an, die Leitung durch das Bohrloch zu ziehen. Von vier Baggern im passenden Radius gehalten, flutschte das Rohr nördlich vom Buchholz ins Erdreich. Man musste auf der Eintrittsseite schon genauer hinschauen, um zu sehen: Da bewegt sich wirklich was.

Auf der anderen Seite zog die „Green Hornet“ mit bis zu 40 Tonnen und viel Lärm am Leitungsstrang. Mit Erfolg: Rund sechs Stunden später lagen 700 Meter Gasleitung unterm Buchholz. Den Fischadler hat es nicht gestört. (mz)