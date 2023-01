Zweite Suchaktion gestartet - In Dessau wird seit Freitag noch eine ältere Frau vermisst

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau wird seit Freitagabend eine weitere ältere Frau vermisst. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt und am Sonnabend eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Bei der Frau handelt es sich um eine 74-Jährige, die am Freitag zwischen 21 Uhr und 23 Uhr ihr häusliches Umfeld verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthalts ist. Genauere Infos wurden nicht gemacht.

Die vermisste 74-Jährige aus Dessau. (Foto: Polizei)

Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß, hat grau-weiße Haare, trägt eine Brille, eine blaue Jeanshose und ene rote Steppjacke. Nach Angaben der Polizei kann sie schlecht gehen. Alle eingeleiteten Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Frau geführt.

Seit vorigen Sonnabend wird in Dessau noch eine 80-jährige Frau vermisst. Die Suche nach ihr dauert seitdem an.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefon (0340) 25030 bzw. an jede andere Dienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.