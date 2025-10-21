Nach erfolgreicher Premiere: Ab Montag, 27.Oktober, gibt es die zweite Dessau-Roßlauer Sammeltassse zu kaufen. Von ihr gibt es nur 324 Exemplare.

Zweite Edition von Dessau-Roßlauer Sammeltasse - Welche zwei Wahrzeichen verewigt wurden

Die neue Sammeltasse der Stadtmarketinggesellschaft zeigt die Roßlauer Wasserburg und das Dessauer Bauhaus.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau hat die zweite Edition ihrer besonders gestalteten und handbemalten Sammeltasse präsentiert. Die Tasse sei nicht nur ein attraktives Erinnerungsstück, sondern auch für Fans der Doppelstadt ein Sammelobjekt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tasse ist wie die erste Edition auf 324 Exemplare limitiert. Jede Tasse ist mit einem Hängeetikett versehen, um die einzelnen Tassen nummerieren zu können.