„Zurück zu den Wurzeln“ - BrauArt findet 2022 wieder in der Alten Brauerei in Dessau statt

Rückkehr an den Ursprungsort war Mehrheitswunsch der Künstler. Doch der bauliche Zustand erfordert Kompromisse - und endlich eine Lösung.

In der Alten Brauerei ist die BrauArt zu Gast

Dessau/MZ - Die BrauArt kehrt mit ihrer 13. Auflage in die Alte Brauerei zurück. „Die Mehrheit unserer Mitglieder wollte zurück zu den Wurzeln der Kunstausstellung“, erklärt der Vorsitzende des BrauArt-Vereins, Eckhard Zilm.

Das Dach in der Maschinenhalle ist noch immer defekt. „Wir werden diesen Bereich absperren und einen sicheren Zugang bauen“, erklärt Zilm, dass die Rückkehr mit Auflagen verbunden ist. Das Kesselhaus sei baulich in Ordnung. „Trotz dieser Einschränkung sind wir sehr froh, wieder in der Brauerei sein zu können“, betont Zilm.

Fest steht auch das Thema der 13. Auflage: „Zeit:Los!“ lautet dieses und lässt, so Zilm, vielseitige Interpretationsmöglichkeiten zu. Was ist mit der Zeit los? Es ist Zeit, los! Die Zeit ist aus den Fugen, seien nur einige Betrachtungsmöglichkeiten. Die Entscheidung für das Thema zur 13. BrauArt sei mehrheitlich gefallen, betont der Vorsitzende.

Neun Künstler haben ihre Teilnahme an der Ausstellung bereits fest zugesagt. Auch anfragen von Gastkünstlern lägen bereits vor, ebenso aus den Partnerstädten Dessau-Roßlaus. „Wir freuen uns über weitere Anmeldungen“, sagt Eckhard Zilm.

Nach der coronabedingten Unterbrechung wird es in diesem Jahr wieder Einladungen und Workshops für Schulen und behinderte Kinder geben. In Vorbereitung sei das Rahmenprogramm zur Ausstellung.

Was die Alte Brauerei betrifft, will der BrauArt-Verein am Ball bleiben. „Wie es jetzt ist, ist es ein Provisorium. Es muss aber dringend eine langfristige Lösung für dieses Industriedenkmal geben“, sieht der Vorsitzende hier dringenden Handlungsbedarf.