Zum Frühlingserwachen - Dessau-Wörlitzer Eisenbahn startet in neue Saison

Dessau/MZ - Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn startet am 19. März pünktlich mit dem Frühlingserwachen in Wörlitz in die neue Saison. Das berichten die Dessauer Stadtwerke. Am 19. und 20. März 2022 verkehrt die Bahn zwischen 10.05 Uhr und 16.05 Uhr alle zwei Stunden vom Hauptbahnhof nach Wörlitz und zurück. Der durchgängige Fahrplanbetrieb beginnt dann am 1. April.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es künftig neben einem dichteren Takt am Wochenende ein erweitertes Fahrplanangebot. So pendelt die Bahn montags bis donnerstags zwischen 10.35 Uhr und 15.05 Uhr viermal täglich alle 90 Minuten vom Hauptbahnhof nach Wörlitz und zurück. Freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen verkehren die Triebwagen zwischen 9.05 Uhr und 19.35 Uhr sogar achtmal pro Tag. Der durchgängige Fahrplanbetrieb läuft bis zum 31. Oktober.

In dieser Saison nimmt die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn wieder drei Sonderfahrten mit der Gästeführerin Ines Gerds ins Programm. Dabei fährt die Bahn am 8. Mai als „Muttertagsexpress“ durch das frühlingshafte Gartenreich, geht am 28. August auf Sommerfahrt zum Oranienbaumer Schloß und entdeckt in der Vorweihnachtszeit am 11. Dezember als „Nikolausexpress“ märchenhafte Überraschungen. Zusätzlicher Fahrbetrieb erfolgt zum Adventsmarkt in Wörlitz vom 25. November bis 27. Dezember.