Zum 125-jährigen Bestehen: TuS Kochstedt gönnt sich zum Jubiläum eine neugestaltete Außenfassade

Kochstedt/MZ - Ein großer Schilderwald und irgendwo in der Mitte eine schmucklose Eingangstür zur ehemaligen Umkleide der Fußballer von TuS Kochstedt. So präsentierte sich lange Zeit das Vereinsheim am Kochstedter Sportplatz den Besuchern und allen, die daran vorbeifuhren und liefen.

„Das war wahrlich kein schöner Anblick. Da musste dringend eine Veränderung her“, sagt Sven Hajowsky vom Vorstand des TuS Kochstedt. Die Veränderung ist da und das gerade rechtzeitig. Die Graffiti-Künstler Till Neuenfeldt und Michael Rothe haben Hand angelegt und aus einer schmucklosen Wand einen echten Hingucker gemacht.

Zuvor war im Auftrag des Vereins die Wand von den Schildern befreit worden

Zuvor war im Auftrag des Vereins die Wand von den Schildern befreit worden. Die Tür wurde zugemauert und an eine andere Seite versetzt, die Seitenwand des Vereinsheims verputzt und neu grundiert. Eine herrlich große weiße Fläche fanden die Künstler vor, die, wenn sie nicht dort zur Dose gegriffen hätten, bestimmt recht schnell andere Liebhaber gefunden, die sich dort, wenn sicherlich auch künstlerisch weniger wertvoll, verewigt hätten. So sprühten über zwei Tage zwei Männer vom Fach, mit Sinn für Ästhetik.

Das Motiv ist zwar weniger ihrer eigenen Inspiration entsprungen. Doch Vorstellungen auf dem Papier an Hauswänden umzusetzen, ist auch eine Kunst für sich. „Herausforderungen gibt es immer wieder“, sagte Neuenfeldt, der nach einem Design-Studium an der Hochschule Anhalt sich als Graffiti-Künstler selbstständig gemacht hat.

Es soll die verschieden Sparten des Vereins symbolisieren und vor allem als einladender Blickfang gelten

Eine nicht zu unterschätzende, aber beherrschbare Herausforderung an der Außenwand des TuS-Vereinsheims, war für die Graffiti-Künstler der raue Putz. „Da muss man besonders drauf achten, dass alle Konturen richtig abschließen. Ideale Arbeitsflächen sind eigentlich glatte weiße Wände“, sagte Neuenfeldt und zog mit einer Spraydose die Konturen eines Fußballs nach.

In typischer, aber gut lesbarer Graffiti-Manier prangt nun der Schriftzug TuS Kochstedt an der Wand, verziert und begleitet von einem Fußball, Volleyball, Federball, Tischtennis-Schläger, Yin und Yang-Zeichen sowie einer Hantel. Der Nachwuchs des TuS Kochstedt hat sich zusammen mit dem Verein „Von der Rolle“ das Motiv ausgedacht.

Es soll die verschieden Sparten des Vereins symbolisieren und vor allem als einladender Blickfang gelten. Die Graffiti-Künstler gaben dem Ganzen dann noch den letzten Schliff. „Schon auf den Trafohäuschen der Stadtwerke macht die Graffiti-Kunst richtig was her. Schön, dass wir das jetzt auch haben“, sagt der Vereinsschatzmeister Mario Pinkert.

TuS Kochstedt feiert an diesem Wochenende sein 125-jähriges Bestehen

Dass die Außenwand gerade jetzt verziert wurde, hat auch einen bestimmten Grund. TuS Kochstedt feiert an diesem Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. „Natürlich will man sich da auch mit seinem Vereinsheim von der besten Seite präsentieren“, sagt Pinkert. „Erste Reaktionen von Passanten waren durchweg positiv“, freut sich Neuenfeldt.

Ab Freitag kann nun gefeiert werden. Ein Festprogramm ist vorbereitet. Der Verein hofft auf viele Gäste.