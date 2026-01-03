Die Christuskirche in Ziebigk wurde im Dezember 125 Jahre alt. Warum sich die Gemeinde anlässlich des Jubiläums zukünftige Architekten eingeladen hat und welche Ideen diese mitbringen.

Zum 125. Geburtstag der Christuskirche - So wollen Architekturstudenten das Gotteshaus umgestalten

Monique Nause und Johannes Humann präsentieren ihre flexiblen Elemente, die vor dem Haupteingang, unter anderem die Nutzung zur Sommerkirche ermöglichen sollen.

Dessau/MZ. - Es gibt immer wieder diese Warnung, nicht dem (Irr)glauben zu verfallen, dass früher alles besser war. Doch in mancher Hinsicht schlägt die Vergangenheit dann eben doch die Gegenwart. Es war im Jahr 1898, als sich der Großkühnau-Ziebigker Gemeinderat und das Herzoglich Anhaltische Konsistorium auf ein Konzept für einen Kirchenbau in Ziebigk einigten. Der Herzogliche Baurat Gustav Teichmüller wurde mit dem Ausarbeiten des Bauantrags und Entwürfen für die zukünftige Kirche beauftragt.