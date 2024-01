Kunden können sparen Zu gut für die Mülltonne - Dessauer Bäcker und Gaststätten haben die App „Too Good To Go“ entdeckt

Über die internationale Mobile App „Too Good To Go“ können inzwischen auch in Dessau-Roßlau bei verschiedenen Lebensmittel-Anbietern günstiger Produkte geordert werden, die sonst weggeworfen würden. Wer mitmacht. Wie das alles funktioniert. Und was die Dessauer Tafel davon hält.