Dessau-Roßlauerkönnen am Freitag und Samstag für eine saubere Stadt sorgen. Zwölf Anlaufstellen sind für die Helfer eingerichtet

Zigarettenkippen, Papier und Müll im Visier: Dessau-Roßlau ist beim Clean Up Day wieder dabe

Auch am Muldufer liegt viel Müll, der gesammelt wird.

Dessau/MZ. - Beim World Cleanup Day am 20. und 21. September ist auch Dessau-Roßlau als Teil der Welt wieder mit dabei. Und auch das Team der Stadtmarketinggesellschaft wird unterwegs sein und Müll einsammeln. „Wir konzentrieren uns wieder auf die Zerbster Straße und die angrenzenden Wohngebiete“, sagt Hannes Wolf, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft. Auch wenn die City auf dem ersten Blick sauber sei, „finden wir dennoch immer eine Menge, vor allem in den Höfen gibt es etliche Dreckecken“, sagt Wolf. In der Zerbster Straße liegt der Fokus auf Zigarettenkippen, die hier zahlreich zu finden seien und etliche Beutel füllen.