Rund um die Ziebigker Kirche in der Kirchstraße 2 laden der Heimatverein Ziebigk und die dortige Christusgemeinde am Sonnabend, 4. Mai, zum traditionellen Gärtnerfest. Was alles vorbereitet ist.

Dessau/MZ. - Rund um die Ziebigker Kirche in der Kirchstraße 2 laden der Heimatverein Ziebigk und die dortige Christusgemeinde am Sonnabend, 4. Mai, zum traditionellen Gärtnerfest. Bereits zum 17. Mal kann von 10 bis 14 Uhr nach Herzenslust wieder in den mitgebrachten Beständen der Gärtnerei Steffen nach neuen pflanzlichen Inspirationen für Heim und Garten gestöbert werden.

Zusätzlich wird an diesem Tag auch eine Pflanzenbörse eröffnet. Dort können die Hobbygärtner ihre überschüssigen Pflanzen und Samen abgeben oder mit anderen tauschen. An verschiedenen Ständen bieten regionale Händler außerdem wieder ihre Waren zum Kauf an. Für das leibliche Wohl ist durch die Mitglieder des Heimatvereins Ziebigk ebenfalls gesorgt. Sowohl Kaffee und selbst gebackene Kuchen, als auch Sachen vom Grill sind im Angebot.

Eröffnet wird das Gärtnerfest um 10 Uhr vom Pfarrer der Christusgemeinde Stephan Grötzsch, der Heimatvereinsvorsitzenden Steffi Schulze und dem Schulchor der Grundschule Ziebigk. Neben den Angeboten des Pflanzenmarktes und der regionalen Händler bietet auch der Heimatverein Ziebigk wieder viele Informationen und Abwechslung.

Neben dem in der Kirche ausgestelltem Modell der Kornhausstraße vor der Zerstörung am 7. März 1945 wird es diesmal erstmals zum Gärtnerfest auch Darstellungen anhand von Stadtplänen verschiedener Jahrzehnte geben, um die Entwicklung des 1923 nach Dessau eingemeindeten Ziebigk in den letzten 100 Jahren nachvollziehen zu können. Am Stand des Heimatvereins kann zudem das neue Heft 14 „Rund um Ziebigk“ und der zweite Teil mit der Darstellung der chronologischen Ereignisse des Dessauer Stadtteils seit 2011 erworben werden.

„Spannend ist sicherlich auch ein Blick in das neuerstellte Häuserbuch von Ziebigk, um zu erfahren wer wann wo wohnte“, hat Renate Schulze, im Heimatverein Ziebigk für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, noch einen weiteren Grund auf der Agenda, um am Sonnabend, 4. Mai, einfach mal vorbeizuschauen.