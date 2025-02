Kurz vor dem Jahreswechsel haben unbekannte Täter in Dessau einen Biberdamm zerstört. Neue Dämme ließen das Grundwasser deutlich ansteigen - bis in die Keller. Wie das Umweltamt mit dem Problem nun umgeht.

Zerstörter Biber-Damm in Dessau löst Kettenreaktion aus - Keller im Zoberberg werden geflutet

Dessau/MZ. - Es wäre so einfach: Nur die Finger von den Dämmen der Biber lassen. Das wünscht sich Frank Unger, der in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau die Wasser- und Naturschutzbehörde leitet. Hätten Unbekannte kurz vor dem Jahreswechsel einen Bau der geschützten Tiere in Ruhe gelassen, statt ihn zu zerstören, wären einer Biberfamilie ein Überlebenskampf und etlichen Mietern überflutete Keller erspart geblieben.