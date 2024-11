Einmal im jahr richtet das Innenministerium Sachsen-Anhalt eine Gedenkveranstaltung für verstorbene aktive Polizeibeamte aus. In diesem jahr findet sie wieder in Dessau statt.

Zentrale Trauerfeier für verstorbene Polizisten findet in Dessau statt

Schon 2021 fand die zentrale Trauerfeier für verstorbene Polizisten in Dessau statt.

Dessau/MZ. - Die zentrale Gedenkveranstaltung für im aktiven Polizeidienst gestorbene Beamte findet in diesem Jahr wieder in Dessau statt. Das hat das sachsen-anhaltische Innenministerium am Montag mitgeteilt.