Dessau/MZ. - „Geschafft, aber glücklich“ trafen Maren Springer-Hoffmann (Stadtmarketing), Olaf Bülow (Stadt) und Petra Richter-Brüning (DVV) am späten Sonntagnachmittag zum MZ-Gespräch ein. Die drei hielten beim Stadtfest die organisatorischen Fäden in der Hand und sorgten dafür, dass das Programm läuft. „Es hat alles geklappt“, lautet das erste wichtige Fazit der Drei. „Es war ein tolles Wochenende“, das zweite.

Beides zaubert den drei völlig geschafften Protagonisten hinter den Bühnen dann doch ein glückliches und auch stolzes Lächeln ins Gesicht. Wieviele Besucher es an den drei Tagen waren? „Zehntausend übers Wochenende“, sagt Springer-Hoffmann bescheiden. Es waren wohl eher mehr.

Das Fest startete am Freitagabend mit der Fan-Arena im Rathausinnenhof. Die war kurzfristig organisiert worden und entpuppte sich als Volltreffer. „Es war so voll, dass wir zwischendurch schließen mussten“, berichtet Springer-Hoffmann. Die Angst, dass ihnen damit für das Abendprogramm das Publikum verloren geht, erwies sich als unbegründet. „Alle kamen danach auf den Markt.“

Die neue Blaulichtmeile war ein Riesenerfolg

Angst und bange wurde dem Team auch angesichts der Unwetterwarnung am Samstagnachmittag. Programmabbruch oder nicht? „Wir haben verantwortungsbewusst, ohne Panikmache entschieden und lagen richtig“, sagt Olaf Bülow. Nach dem halbstündigen Gewitterguss ging die Party weiter.

Die neuen Formate im Programm - Blaulichtmeile, Irischer Markt und die große Präsentation des Stadtsportbundes - haben sich ebenfalls alle bewährt. „Auf der kleinen Bühne auf dem Schlossplatz ist eine tolle Stimmung gewesen“, weiß Peter Richter-Brüning. Und für Springer-Hoffmann war die Blaulichtmeile ein Riesenerfolg. „Das Interesse daran war unheimlich groß.“

Die Stadtpflege räumte pünktlich und zuverlässig den Müll weg

Vorkommnisse seitens DRK, Polizei und Sicherheitskräften hat es in den drei Tagen nicht gegeben. „Alle feierten friedlich“, freut sich Springer-Hoffmann und lobt die Zusammenarbeit mit den Kräften, die „toll funktioniert“ habe. Ein großes Dankeschön des Org.-Teams geht auch an den Stadtpflegebetrieb, der dafür gesorgt hat, dass täglich alles sauber war.

Die Vielfalt des Programmes an den verschiedenen Festorten kam bei den Besuchern sehr gut an, was sie zahlreich in Mails und über die sozialen Medien zum Ausdruck brachten. Sehr zur Freude der Organisatoren.

Was dennoch verbessert werden kann, das bedenken die Drei, wenn sie sich wieder erholt haben.