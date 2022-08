Über 10.000 Euro Schaden Zaunfelder, Türen, Pfosten - Diebe suchen Außenlager von Baumarkt in Dessau heim

Auf Zaunfelder hatten es Diebe in Dessau abgesehen: Sie drangen in einen Baumarkt im Junkers-Gewerbegebiet ein und schlugen an einer Grundschule in Waldersee zu.