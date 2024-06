Millioneninvestition in Infrastruktur Neuer XXL-Parkplatz für Lkw an der A9 in Dessau-Mildensee: Warum zu dünnes Stromkabel für Frust sorgt

Der XXL-Lkw-Parkplatz in Mildensee ist eröffnet und wird angenommen. Doch es gibt Kritik an der Stadt - und zu wenig Strom. Nicht einmal für warmes Wasser in den Duschen reicht er.