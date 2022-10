Rangierbetrieb soll emissionsfrei werden WTZ Roßlau hilft Alstom in Salzgitter - Diesellok soll künftig mit Wasserstoff fahren

An seinem Standort Salzgitter in Niedersachsen will der Schienenfahrzeughersteller Alstom seine Rangierlokomotiven auf Wasserstoffantrieb umrüsten. Wie das WTZ Roßlau dabei hilft.