Wolfsexperte trainiert Schäfer in Dessau-Roßlau für Umgang mit dem Raubtier - Warum er auf Zäune setzt

Dessau/MZ - Einen Monat ist es her, dass ein toter Wolfswelpe auf der Straße zwischen Hundeluft und Bräsen gemeldet wurde. Vermutlich wurde das drei bis vier Monate alte Tier von einem Auto überfahren, genaueres sei jedoch noch immer nicht bekannt, sagt Ines Wahl, Pressesprecherin vom Landesamt für Umweltschutz. Vorfälle wie diese, in denen sich Wolf und Mensch in die Quere kommen, könnten sich häufen, denn längst ist der Wolf wieder heimisch in Sachsen-Anhalt. Eine Berufsgruppe, die davon besonders betroffen ist, sind Hirten.