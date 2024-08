Der Wohnungsverein Dessau wertet seine Wohnblöcke Wörlitzer Straße 18-22 und Agnesstraße 20-22 auf. Was bis zum Herbst in den Häusern und Wohnungen alles gemacht wird.

Wohnungsverein Dessau investiert in zwei Blöcke: Nach Sanierung haben alle Wohnungen Balkone

Dessau/MZ. - Zwei große Sanierungsvorhaben stemmt der Wohnungsverein Dessau in diesem Jahr. Sowohl in der Wörlitzer Straße als auch in der Agnesstraße laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren und sollen bis Oktober/November abgeschlossen sein.