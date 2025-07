Absage von der DWG Wohnungsärger in besonderem DDR-Block - Warum Gerlinde Lechler ihre Wunschwohnung nicht bekommt

Die DWG vermietet in der Dessauer Friedhofstraße 26 keine Wohnung mehr. Ein Ende der Odysse um diesen Wohnblock scheint aber nicht in Sicht. Was die Hintergründe sind.