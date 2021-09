Wohin am Wochenende?: Roßlau lockt auf die Burg und in Dessau wird es zuckersüß

Dessau-Roßlau/MZ - „Hoch die Hände, Wochenende“, heißt es traditionell am Freitagabend. Und man fragt sich, was ist am Wochenende - außer der Bundestagswahl natürlich - in der Stadt und der Region eigentlich los? Wohin lohnt ein Ausflug? Die MZ gibt Tipps:

Roßlau lockt mit Schlager auf die Wasserburg

Frank Zander, Bernhard Brink, Linda Feller, Spielberg, Bella Vista, Antje Klann und viele weitere Künstler sind der Einladung von Annemarie Eilfeld in ihre Heimatstadt zum Schlager-Burg-Festival gefolgt und haben ihr Kommen am Sonnabend zugesagt. Los geht die Schlagerparty um 18 Uhr, erst um Mitternacht ist Schluss auf der Bühne. Wer noch keine der 999 Karten im Vorverkauf ergattert hat, bekommt mit ganz viel Glück noch eine an der Abendkasse.

Schlager-Burg-Festival, Wasserburg Roßlau, Sonnabend, 18 Uhr

Im Köthener Schloss tanzen die Puppen

Theater für die ganze Familie ist mit „Dornröschen“ am Sonntag, 26. September, 11 Uhr, im Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen zu erleben. Die Inszenierung des Theaters im Globus aus Berlin verbindet Schauspiel, Musik, Figurenspiel und Elemente des Moritaten- und Erzähltheaters auf unterhaltsame-charmante Weise und nimmt das Publikum - ob Groß oder Klein - mit in eine märchenhafte Welt. Die Zuschauer erleben, wie die Köchin Hanne-Berta-Luise Kochlöffel die Geschichte vom Dornröschen vorspielt. Denn sie war damals am Hofe des Königs und der Königin und kann sich genau erinnern, wie alles geschah.

Gespielt wird auf einer Bühne, in deren Mittelpunkt das Schloss steht, ein richtiges Märchenschloss mit Türmchen und Kupferdach, darin ein Raum, der sich im Handumdrehen vom königlichen Festsaal in die Küche verwandeln lässt.

Karten können in der Touristinformation im Schloss, Telefon 03496/ 70099260, und unter www.schlosskoethen.de im Vorverkauf erworben werden.

Töpfermarkt auf dem historischen Markt in Wittenberg

Mitteldeutschlands größter und schönster Töpfermarkt lädt am Sonnabend und Sonntag auf den historischen Marktplatz der Lutherstadt ein. Rund 90 Töpferwerkstätten und freischaffende Keramiker werden in diesem Jahr aus ganz Deutschland erwartet. Diese zeigen nicht nur ihre Handwerkskunst, sondern bieten auch die Gelegenheit, ihnen bei der Arbeit an der Töpferscheibe über die Schulter zu schauen.

Töpfermarkt Wittenberg, Marktplatz, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

„Zucker aus Rüben“ in Dessauer Orangerie am Georgium

Zuckersüß wird es am Wochenende in der Orangerie am Georgium. Eröffnet wird die Ausstellung „Zucker aus Rüben - Ein ,Kraftstoff der Moderne’“, die von Sonntag, 26. September, bis 31. Januar 2022 gezeigt wird. Das Stadtarchiv der Doppelstadt und das Museum für Stadtgeschichte haben die Ausstellung gemeinsam zusammengestellt.

Das verschollene Bild des Dessauer Malers heinz Rammelt wird in der Dessauer Zucker-Ausstellung zu sehen sein. (Foto: Danny Gitter)

Vorrangig geht es um die Dessauer Zucker-Raffinerie, die am 14. Juni 1871 gegründet wurde. Doch nicht nur aus dem reichen Fundus der Archive wurde die Schau zusammengestellt, sondern es finden sich auch viele Leihgaben von Dessau-Roßlauern darin, die vom zuckersüßen Leben erzählen.

Zucker aus Rüben - ein „Kraftstoff der Moderne, Orangerie beim Schloss Georgium, 26. September - bis 31. Januar. Geöffnet: Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr.

Fläming lockt mit Rabensteiner Herbst und Wildbienen

Zum historischen Burgfest lädt Burg Rabenstein im Fläming am Sonnabend und Sonntag ein und verspricht ein buntes Markttreiben mit Spielleuten, Gauklern, Rittern sowie Handwerk, Handel und vielen kulinarischen Angeboten.

Der Rabensteiner Herbst lädt am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag von 10.30 bis 18.30 Uhr ein. Eintritt: 9 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder.

Wer einmal dort ist, dem ist auch der Besuch des Naturparkzentrums Hoher Fläming am Fuß der Burg Rabenstein empfohlen. Das Naturparkzentrum widmet sich in einer Sonderausstellung den über 600 Wildbienen-Arten, die es in Deutschland gibt. Die Ausstellung ist bereits ab Sonnabend zu sehen. Zur öffentlichen Vernissage laden der Naturparkverein und die Naturparkverwaltung Hoher Fläming am Sonntag, 26. September, um 14 Uhr ein.

Sonderausstellung vom 25. September bis zum 7. November, täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Eintritt frei. Plätze zur Eröffnung sind begrenzt. Es gilt die 3-Regel.