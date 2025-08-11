Zu einer familienfreundlichen Tour auf dem Elberadweg war Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze nach Dessau eingeladen. Im Gepäck hatte er eine Auszeichnung. Mitgenommen nach Magdeburg hat Schulze ein Deichschartenproblem.

Der Großkühnauer Ortsbürgermeister Fred Kitzing wurde von Wirtschaftsminister Sven Schulze und der CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider (v.l.n.r.) überrascht. Er erhielt die Ehrennadel des Landes.

Dessau/MZ. - Um zum Kornhaus zu gelangen, geht’s eigentlich nach links über den Deich. Sven Schulze aber biegt rechts ab. „Nee“, ruft einer der folgenden Radler, „nach links“. Und fügt hinzu: „Jetzt sind wir auf dem Elberadweg.“