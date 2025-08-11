30 Jahre Elberadweg Wirtschaftsminister Schulze gelingt Überraschung - Ehrennadel für Großkühnaus Ortsbürgermeister
Zu einer familienfreundlichen Tour auf dem Elberadweg war Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze nach Dessau eingeladen. Im Gepäck hatte er eine Auszeichnung. Mitgenommen nach Magdeburg hat Schulze ein Deichschartenproblem.
Dessau/MZ. - Um zum Kornhaus zu gelangen, geht’s eigentlich nach links über den Deich. Sven Schulze aber biegt rechts ab. „Nee“, ruft einer der folgenden Radler, „nach links“. Und fügt hinzu: „Jetzt sind wir auf dem Elberadweg.“