Zu einer familienfreundlichen Tour auf dem Elberadweg war Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze nach Dessau eingeladen. Im Gepäck hatte er eine Auszeichnung. Mitgenommen nach Magdeburg hat Schulze ein Deichschartenproblem.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 11.08.2025, 14:17
Der Großkühnauer Ortsbürgermeister Fred Kitzing wurde von Wirtschaftsminister Sven Schulze und der CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider (v.l.n.r.) überrascht. Er erhielt die Ehrennadel des Landes.
Der Großkühnauer Ortsbürgermeister Fred Kitzing wurde von Wirtschaftsminister Sven Schulze und der CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider (v.l.n.r.) überrascht. Er erhielt die Ehrennadel des Landes. Foto: Thomas Steinberg

Dessau/MZ. - Um zum Kornhaus zu gelangen, geht’s eigentlich nach links über den Deich. Sven Schulze aber biegt rechts ab. „Nee“, ruft einer der folgenden Radler, „nach links“. Und fügt hinzu: „Jetzt sind wir auf dem Elberadweg.“