Wilfried Günther hängt nach 36 Jahren als Tanzlehrer in Dessau die Tanzschuhe an den Nagel

Dessau/MZ - Auch nach 63 Jahren im professionellen Tanzsport legt er sich nicht fest. Nein, er hat keinen Lieblingstanz. Standard oder Latein? Er liebt alle Tänze. Und kann sie aus dem Effeff.

Im nächstem Monat wird Wilfried Günther 79 Jahre. Jetzt hat er ein letztes Mal als professioneller Tänzer seine Schuhe geschnürt und anschließend an den Nagel gehängt. Wenn der Gründer und langjähriger Leiter der Tanzschule Günther in den Ruhestand geht, dann verabschiedet sich eine sprichwörtliche Institution. „Eine Instanz tritt ab“, sagt Anja Wolff. Die einstige Assistentin und Tanzlehrerin bei Günther hat 2009 die Geschäfte ihres „Lehrmeisters“ in der Raguhner Straße übernommen. Und hat bis heute nicht die Absicht, den namhaften Titel „Tanzschule Günther“ aufzugeben. Der Name habe eben was.

Vom Amateurtanz zum Tanzlehrer

Schlank ist er bis heute und hält sich kerzengerade. Wilfried Günther, 1942 im sächsischen Chemnitz geboren und aufgewachsen, hat schon im zarten Alter von 16 Jahren begonnen, das Tanzparkett für sich zu erobern. Von 1964 bis 1980 dann warb er mit seiner Frau Ursula bei Amateurtanzturnieren um die Gunst der Punktrichter. Da erwachte der Wunsch, die Freude am Tanz in fließender Bewegung zum Takt der Musik anderen zu vermitteln. Gedacht, getan: Wilfried Günther ließ sich zum Tanzlehrer ausbilden und gründete 1985 die Tanzschule Günther in Chemnitz.

„Damals zogen wir als Wandertanzlehrer durch die Städte und Gemeinden mit annehmbaren Tanzsälen. Bei uns war es am Anfang das Erzgebirge.“ Die Tanzlehrerpaaren wurden in DDR-Zeiten vom Amt für Kultur beim Rat des Kreises bestimmten Städten zugeteilt. Ende der 1980er Jahre dann zog das für Dessau zuständige Tanzlehrerpaar Habla hoch in Richtung Ostsee. Plötzlich war die Stelle in Dessau frei. Wilfried und Ursula Günther bewarben sich und konnten 1987 nach Dessau umziehen.

Vom HdH in Raguhner Straße

Hier wurde die Tanzschule Günther zur Legende. Bis zur Wende mit Proben und Bällen im damaligen „Haus des Handwerks“ (HdH - heute Landgericht), dann in der Raguhner Straße. Zehn Kurse pro Woche für Schüler ab Klasse 9 und für Erwachsene. Wilfried Günther hat in Dessau ganzen Generationen das Tanzen im wechselnden Stil der Jahrzehnte über beigebracht. Der „Professeur de danse“ vermag sich bei bestem Willen nicht an die Zahl der Eleven erinnern, die durch seine Schule gegangen sind.

36 Jahre lang, davon 34 in Dessau hat er als Tanzlehrer gewirkt. Das Tanzschulteam von einst und heute von Nachfolgerin Katja Wolff sowie einige Tanzpaare als langjährige Kunden verabschiedeten jetzt ihren Gründervater. Und wieder fiel der Satz, den er bei Gesprächen zu allen möglichen Themen hört. „Wissen Sie was, Herr Günther, ich habe auch bei Ihnen tanzen gelernt.“