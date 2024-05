Ausstellung in der Kunsthalle „Wildnis“ vor der Haustür: Gerald Christ porträtiert Landschaften rund um Dessau-Roßlau und Berlin

„Wildnis II“ hat Gerald Christ seine Werkschau in der Kunsthalle Dessau genannt. Diese Wildnis, die er fotografisch festgehalten und auf Leinwand gebannt hat, die hat er nicht in der Ferne, sondern in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt entdeckt.