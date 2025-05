Schortewitz/MZ. - Bei einem Unfall auf der K 2071 sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld war ein 21 Jahre alter VW-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der K 2071 aus Richtung Schortewitz in Richtung Priesdorf unterwegs. Wenige Meter vor dem Ortseingang Priesdorf musste der junge Mann seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern. Ebenso leitete ein Motorradfahrer, sich hinter ihm befand, einen Bremsvorgang ein. Dabei verlor der 20-Jährige allerdings die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte gegen den VW.

Sowohl der Biker als auch seine 16 Jahre alte Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine stationäre Aufnahme erfolgte. Am Motorrad und am VW entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro.