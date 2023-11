Aufarbeitung als Ziel Wie erzählt man von der DDR? Besondere Ausstellung in der Auferstehungskirche Dessau eröffnet

Eine Ausstellung in der Dessauer Auferstehungskirche dokumentiert die Erinnerung an die Deutsche Demokratische Republik. Warum das auch mit Konflikten verbunden ist. Und mit der Frage: Was erzählen wir unseren Kindern?