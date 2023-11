Es war ein unvergesslicher Tag für den Englisch-Leistungskurs des Liborius-Gymnasiums in Berlin. Wie es kommt, dass sich ein britischer Diplomat für die Elftklässler aus Dessau Zeit genommen hat.

Besuch in der Britischen Botschaft in Berlin

Schüler des Liboriusgymnasiums Dessau waren zu Besuch in der Britischen Botschaft in Berlin. Eingeladen worden waren sie vom ehemaligen Schüler ihres Gymnasiums Maximilian Stein (vorn rechts), der dort ein Praktikum gemacht hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Berlin/MZ. - Was für ein unvergesslicher Tag für den Englisch-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 11 des Liborius-Gymnasiums Dessau. Vor kurzem konnten die Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Karin Schuchhardt und Schulleiter Benedikt Kraft die Britische Botschaft in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte besuchen.