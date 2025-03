Heinrich Peus war Sozialdemokrat und Sprachreformer und er hatte 1925 einen wesentlichen Anteil daran, dass sich das Bauhaus in Dessau ansiedeln konnte.

Der Dessauer Ratssaal, wie er in den 1920er Jahren aussah.

Dessau/MZ. - Heinrich Peus war als Avantgarde den Anderen mal wieder voraus: Als die Dessauer Honoratioren am 7. März 1925 aus dem Zug stiegen, um sich in Weimar von der Arbeit des Bauhauses zu überzeugen, wurden sie am Bahnhof bereits vom anhaltischen Landtagspräsidenten erwartet.