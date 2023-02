In Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonnabend eine Werkhalle eines Agrarbetriebes ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden ist immens.

Werkhalle steht in Zerbst im Vollbrand - Polizei schätzt Sachschaden auf zwei Millionen Euro

Die brennende Lagerhalle in Zerbst.

Zerbst/MZ - In Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonnabendvormittag die Werkhalle eines Agrarbetriebes ausgebrannt. Das hat ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau auf MZ-Anfrage mitgeteilt. Der Brand in der Biaser Straße sei gegen 8.30 Uhr ausgebrochen. Dicker schwarzer Rauch hing über der Halle.