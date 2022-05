Wer hat rote Ampel missachtet? Skoda kracht am August-Bebel-Platz in Dessau gegen Sattelzug

Am Mittwochabend hat es im Stadtzentrum von Dessau einen schweren Unfall gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ampel am August-Bebel-Platz war in Betrieb.

Dessau/MZ - Trotz funktionierender Ampel hat es am Mittwochabend an der Kreuzung Askanische Straße und August-Bebel-Platz einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Die 48-jährige Fahrerin eines Skoda war gegen 19 Uhr aus Richtung Mauerstraße gekommen und wollte geradeaus in Richtung Willy-Lohmann-Straße fahren. Dabei kollidierte sie mit dem DAF-Sattelzug eines 65-jährigen Fahrers, der stadtauswärts unterwegs war. Durch die heftige Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Skoda noch gegen einen in der Linksabbiegerspur der Willy-Lohmann-Straße wartenden VW eines 43-jährigen Fahrers geschleudert.

Die Fahrerin des Skoda und eine 68-jährige Insassin wurden leicht verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da zum Unfallzeitpunkt die Ampel in Betrieb war, geht die Polizei von einem Rotlichtverstoß eines der Unfallbeteiligten aus. Welcher Fahrer das Rotlicht missachtet hat, ist noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Dessauer Polizei etwa 18.000 Euro.