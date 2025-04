Das Stück „Ein Känguru wie Du“ am Anhaltischen Theater beschäftigt sich mit gleichgeschlechtlicher Liebe und Vorurteilen gegenüber Homosexualität. Vor allem eine junge Zielgruppe soll damit erreicht und aufgeklärt werden.

Anhaltisches Theater in Dessau

Dessau/MZ. - Nachdem bereits alle Schauspieler am Vormittag die Bühne des Studios im Alten Theater verlassen haben, kamen die Figuren des weißen Tigers Pascha und des schwarzen Pantherweibchens Lucky noch einmal zurück. Während Pascha (Frederik Götz) an einem Seil zieht, wodurch sich der blau und lila gestreifte Hintergrund in eine Regenbogenflagge verwandelt, befestigt Lucky (Mona Georgia Müller) ein Schild mit Websites, die Unterstützung im Falle von Queerfeindlichkeit anbieten. Aus dem Publikum schallt Applaus.