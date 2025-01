Nachdem in Dessau der Franz-Treff schließen musste, war in Roßlau die Sorge groß, den „Rossel-Treff“ zu verlieren. Nun gibt es Entwarnung. Warum die aber nicht endgültig ist.

Rosslau/MZ. - Zur letzten Ortschaftsratssitzung im „alten Jahr“ gab es im Dezember entsetzte Blicke und beinahe Schnappatmung. In der Bürgerfragestunde hatten mehrere Frauen gefragt, ob und wie der Rossel-Treff erhalten bleiben kann. Damals war in Dessau gerade die Meldung durchgesickert von der Schließung des Franz-Treffs als Begegnungs- und Beratungsstelle. Erwischt es nun etwa auch das Pendant am nördlichen Elbufer? Nein, der Rossel-Treff bleibt bestehen, kann mittlerweile aufgeatmet werden.