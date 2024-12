Der DRK Kreisverband Dessau gibt die Einrichtung in der Franzstraße 147 auf. Was die Hintergründe sind.

Dessau/MZ. - Die Weihnachtsfeier, die das Team des Franz-Treffs am Donnerstag mit 25 Gästen und zehn Kindern feierte, war die letzte Veranstaltung. Am Montag, 23. Dezember, werden sich die Türen der sozialen Einrichtung im Quartier Am Leipziger Tor das letzte Mal öffnen.