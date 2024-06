Der Theatersommer 2024 auf der Roßlauer Wasserburg setzt Kleistnovelle „Michael Kohlhaas“ in Szene und greift hochaktuelle Fragen auf: Was kann man tun, wenn rechtschaffene Menschen begründet zu Wutbürgern werden? Die 27. Auflage vom Burgtheater profitiert vom Originalschauplatz.

Premiere ist am 16. Juli

Jona Hansen in der Rolle von Michael Kohlhaas rüstet sich zum Kampf für Gerechtigkeit. Für den Roßlauer Burgtheatersommer 2024 haben die Proben begonnen.

Rosslau/MZ. - Nicht allein die Steingebäude der engen Oberburg am Rosselufer sorgen für klangvollen Schall. Auch die von Mauern umfassten Wiesen der Unterburg haben Akustik. Und da sind über Entfernung Texte zu hören. Vorgetragen von geschulten und geübten Stimmen, als Solo oder Dialog. Hier üben Schauspieler. Am Dienstag begannen die Proben für den 27. Burgtheatersommer in Roßlau. Gezeigt wird 2024 eine dramatisierte inszenierte Fassung der Novelle „Michael Kohlhaas“ aus der Feder Heinrich von Kleists.